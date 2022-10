Ukrainiec zrobił na nich gigantyczne wrażenie. Wezmą go?

Nazar Parnicki trafił do Polski w pierwszych dniach po inwazji Rosji w Ukrainie. 16-latek przyjechał z rodzicami do Leszna i trafił pod opiekę prezesa Fogo Unii Leszno Piotra Rusieckiego. Zawodnik niedawno zdał egzamin na licencję i szaleje w turniejach startując na motocyklu, który stał u jednego ze sponsorów jako ozdoba w gablocie.

Wymienią Trześniewskiego na Parnickiego?

Na zakończenie sezonu Parnicki przyjechał do Rybnika, a jego występ wprawił w zachwyt prezesa i trenera klubu. Niewykluczone, że dadzą oni młodemu Ukraińcowi szansę. Zwłaszcza że ma on polską licencję. Wiele będzie zależeć od tego, jak potoczą się losy Pawła Trześniewskiego. Jeśli Betard Sparta Wrocław złoży poważną ofertę za Trześniewskiego, to w kadrze ROW-u zrobi się miejsce dla Parnickiego.