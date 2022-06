Ukrainiec zadebiutuje w pierwszym składzie?

Gorzów - Wrocław: Kowalski typowo!

Sparta Wrocław dokonało tego, co nie udało jej się przed tygodniem - pokonała Stal Gorzów na ich torze. Tym razem oba zespoły spotkały się w Ekstralidze U24, ale najbardziej pozytywnym elementem zespołu gości znów okazał się Bartłomiej Kowalski. Lubuscy kibice muszą być teraz jeszcze bardziej rozżaleni tym, że ich klubowi nie udało się zimą sfinalizować transferu tego obiecującego 20-latka. Na Jancarzu niemal otarł się o komplet, przegrał tylko jeden ze swych wyścigów.

Enea Stal Gorzów 40

9. Wiktor Jasiński (3,3,3,3,W) 12

10. Mateusz Bartkowiak ZZ

11. Anders Rowe (1,2,1,3,1) 8

12. Daniel Klíma (0,1,0,0,-) 1

13. Mathias Pollestad (1,1,2,1,0) 5

14. Oskar Hurysz (2,1,0) 3

15. Jakub Stojanowski (0,0,1) 1

16. Oskar Paluch (3,1,2*,2,2) 10+1

WTS Sparta Wrocław 50

1. Sandro Wassermann (0,3,1,1*,-) 5+1

2. Nick Škorja (2*,2*,0,2,1) 7+2

3. Lukas Baumann (2,3,3,W,2*) 10+1

4. Jack Smith (0,W,1,-) 1

5. Bartłomiej Kowalski (3,2,3,3,3) 14

6. Michał Curzytek (3,2,2*,2,3) 12+1

7. Mateusz Panicz (1,0,0) 1

Lublin - Ostrów: Co się dzieje z Cierniakiem?

Osłabiona drużyna Arged Malesy była blisko poniesienia kolejnej porażki, ale trapiącej gości fali kontuzji nie byli w stanie wykorzystać zawodnicy Motoru Lublin. Kolejny już raz słabiej spisał się Mateusz Cierniak, który wyraźnie obniżył loty po triumfie w praskim turnieju SGP2. Liderem lubelskiej młodzieży był nie on, a ... Mateusz Tudzież! Po stronie gości świetnie wypadł Sebastian Szostak, który udowadnia, że geometria toru przy Alejach Zygmuntowskich bardzo mu pasuje.

Motor Lublin 40

9. Mateusz Cierniak (2,1,2,D,3) 8

10. Fraser Bowes (U,3,0,2) 5

11. Antti Vuolas (T,3,1*,3,D) 7+1

12. Silas Hoegh (1,2*,2,1,1) 7+1

13. Mateusz Tudzież (3,2,1,W,3) 9

14. Jan Rachubik (0,1,0) 1

15. Wiktor Firmuga (1,1,1*,0) 3+1

16. Jan Młynarski ) 0

Arged Malesa Ostrów Wielkopolski 49

1. Tim Sørensen (D,3,3,2*,W,1) 9+1

2. Brayden McGuiness (0,0,-,-,-) 0

3. Matias Nielsen (-,-,-,-) 0

4. Jakub Krawczyk (3,2*,1,3,3,2) 14+1

5. Nicolai Heiselberg (2,2,0,3,0) 7

6. Sebastian Szostak (3,3,2*,3,2,2) 15+1

7. Kacper Grzelak (2*,0,0,1,1*) 4+2

Grudziądz - Częstochowa: Jeppesen musi się bać!

W Grudziądzu miała miejsce kolejna porażka Włókniarza Częstochowa. Równą walkę z zawodnikami GKM-u nawiązywali tylko Jonas Jeppesen i Marko Lewiszyn. Co ciekawe, Ukrainiec wcale nie wyglądał gorzej od dużo bardziej uznanego Duńczyka. W świetle coraz większej frustracji spowodowanej słabą jazdą Jeppesena w PGE Ekstralidze kibice Włókniarza zaczynają domagać się debiutu Ukraińca w pierwszym składzie. Świetna okazja do takiego testu nadejdzie już za tydzień, gdy do Częstochowy przyjedzie Arged Malesa.

GKM Grudziądz 47

9. Kacper Pludra (0,D,3,2,3) 8

10. Jason Edwards (2,2,0,2,0) 6

11. Norbert Krakowiak (3,3,2,3,-) 11

12. Oliwier Kaźmierski (U,-,-,-) 0

13. Emil Breum (3,2,3,1*,2) 11+1

14. Seweryn Orgacki (2*,1*,D) 3+2

15. Wiktor Rafalski (3,1*,0,2*,0) 6+2

16. Kacper Łobodziński (1,1*) 2+1

Włókniarz Częstochowa 42

1. Marko Lewiszyn (2,3,2,3,1*,3) 14+1

2. Mitchell Cluff (1,0,1*,0,-) 2+1

3. Jordan Jenkins (1*,2,U,0) 3+1

4. Jakub Martyniak (0,-,-,-,-) 0

5. Jonas Jeppesen (T,3,3,3,2,1) 12

6. Kajetan Kupiec (0,2,3,2,1) 8

7. Sam Hagon (1,1,1) 3

8. Andrij Rozaliuk (0,0) 0