Ukrainiec pójdzie za ciosem? Pokochał go cały kraj

Mamy początek maja, a Platinum Motor wciąż jest bez domowego zwycięstwa w sezonie 2023. Wszystkiemu winna niestety okazała się pogoda. Doprowadziła ona między innymi do przełożenia starcia z Cellfast Wilkami, przez co podopieczni Macieja Kuciapy na własnym terenie ścigali się o stawkę zaledwie jeden raz i to z potężną Betard Spartą. Po porażce z Wrocławianami szczególnie będzie chciał zrehabilitować się Bartosz Zmarzlik, a pojedynek z Fogo Unią Leszno to wręcz idealna okazja na przełamanie. Postronni fani nie mogą doczekać się z kolei występu Naraza Parnickiego, po tym jak ten zachwycił cały kraj w domowym meczu przeciwko For Nature Solutions Apatorowi.