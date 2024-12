Ujawniamy zarobki gwiazd! Szczęki opadają, zawrotne pieniądze

Choć Stal Gorzów wyszła z największych kłopotów i prawdopodobnie wystartuje w przyszłym sezonie w PGE Ekstralidze z licencją nadzorowaną, wciąż musi podjąć liczne działania, by wyjść z długów. Nowy zarząd klubu należy podziwiać za determinację, bo czeka ich naprawdę ogromne wyzwanie w wyjściu na prostą, a i tak zrobiono już dla klubu wiele.

Żużel. Odejście Bartosza Zmarzlika zabolało Stal. Inni zawodnicy podnieśli swoje wymagania

Za jedną z przyczyn zadłużenia Stali wskazuje się odejście z klubu Bartosza Zmarzlika po sezonie 2022. Wówczas pozostałe gwiazdy Stali na czele z Martinem Vaculikiem, Andersem Thomsenem i Szymonem Woźniakiem zwietrzyły swoją szansę. Ich wymagania finansowe wzrosły, a postawiony pod ścianą zarząd zgodził się na takie stawki. Tu warto zaznaczyć "podstawiony pod ścianą zarząd" to określenie trochę na wyrost, bo przecież o odejściu Zmarzlika ze Stali mówiło się już na początku sezonu 2022. Kolejnym rokiem był przecież sezon 2024, a zawodnicy wciąż jeździli za bardzo wysokie stawki.

Ta argumentacja dziwi tym bardziej, bo w sezonie 2023 Zmarzlik już startował w Motorze Lublin, a według dokumentów przygotowanych przez Stal wynikało, ze wydano wówczas na żużlowców 11 330 268,63 zł. W sezonie 2024 ta kwota wzrosła do 13 246 582,94 zł, a w 2024 roku ma spaść do 11 400 000,00 zł. Widzimy jednak pewne nieścisłości, bo Stal w swoim planie naprawczym nie uwzględniła Oskara Fajfera w wydatkach oraz oszczędnościach. To oznacza, że albo tego zawodnika przeoczono albo w przyszłym roku akurat na nim Stal nie zaoszczędzi ani złotówki.