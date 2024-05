Ujawniamy kulisy wielkiej awantury w polskiej lidze. Posypią się kary

Szymon Makowski, Interia: Wczoraj obiegł media emocjonalny wpis Mirosława Jabłońskiego. Zarzucił on w nim, że sędzia tak naprawdę nie chciał rozpoczynać meczu w Gorzowie, ale miał taki nakaz. Jak Ekstraliga reaguje na te słowa?

- Oficjalnym dokumentem zawodów jest protokół, nie kartki, które krążą po różnych portalach, a protokół stanowi jasno - kierownicy drużyn gospodarzy i gości podpisali protokół z zawodów, w którym zapisano, iż zawody zostały zakończone obustronnym walkowerem w związku z oświadczeniami tych kierowników - a oni reprezentują zawodników i drużyny, o nieprzystąpieniu do zawodów.

Ekstraliga Żużlowa odpowiada na słowa Stanisława Chomskiego

- Drużynę w zawodach ligowych reprezentują kierownicy drużyn, takiej funkcji nie pełnił Stanisław Chomski. Spawa odmowy jazdy przez zawodników będzie z pewnością przedmiotem postępowania dyscyplinarnego. Trzeba dodać, że ostateczną decyzję w przypadku drużyny z Gorzowa podjął Krzysztof Orzeł, kierownik drużyny. To on oświadczył, że nie będą jechać, pokazał oświadczenie krążące w mediach, a wszystko w tej sprawie zostało opisane w sprawozdaniu sędziego.

Co w takim razie Ekstraliga sądzi o słowach Szymon Woźniaka i Jakuba Miśkowiaka? Obaj zawodnicy twierdzili, że jazda w pojedynkę mogła wyglądać w porządku, ale w czwórkę spod taśmy byłoby niebezpiecznie.

- Ekstraliga Żużlowa nie będzie komentować wypowiedzi zawodników, stan toru oceniał sędzia na miejscu, miał możliwość i prawo konsultowanie się z zawodnikami, ale przede wszystkim kierownikami drużyn, którzy ich reprezentują i to sędzia podejmował decyzje związane z zawodami. Decyzję o regulaminowym stanie toru podejmuje wyłączenie sędzia zawodów, nie zawodnicy.

Posypią się kary, to czeka uczestników skandalu

Co grozi klubom, zawodnikom i trenerom ebut.pl Stali Gorzów i ZOOleszcz GKM-u Grudziądz?

- Ekstraliga Żużlowa sprawdza wszystkie materiały meczowe. Składa się na to sprawozdania sędziego, protokół pomeczowy, który już mamy, a także lista kontrolna komisarza toru, na którą w chwili, gdy rozmawiamy - czekamy. EŻ ma od tego sezonu do dyspozycji monitoring stadionów żużlowych w PGE Ekstralidze i Metalkas 2. Ekstralidze, a więc także stadionu z Gorzowa. Mogę zapewnić, że na podstawie wszystkich dokumentów i materiałów, EŻ dokona weryfikacji zawodów i w osobnym komunikacie przedstawi opinii publicznej regulaminowe konsekwencje decyzji sędziego.

Jeśli chodzi o sprawy dyscyplinarne, to Komisja Orzekająca Ligi przeprowadzi osobne postępowanie dyscyplinarne. W grę wchodzą wysokie kary finansowe na kluby, zawodników oraz sztab, odszkodowania dla kontrahentów rozgrywek jak również kary zawieszenia na okres od 1 miesiąca do 2 lat, a nawet dyskwalifikacja dla zawodników i osób zaangażowanych w te wydarzenia, które miały miejsce w Gorzowie.

Czy w grę wchodzą także punkty minusowe do tabeli?

Co głównie motywowało sędziego, żeby te zawody doszły we wtorek do skutku? Czy nie można było odwołać ich z wyprzedzeniem, mając na uwadze wszelkie informacje pogodowe?