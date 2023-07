Uderzył kolegę! Teraz się z tego tłumaczy

No tak. Źle, że zrobiłem to na torze. To trochę kumulacja tego wszystkiego w naszym klubie. Widzę, że bardzo stawiają na młodzież, ale idzie to za wszelką cenę. Kilka razy miałem to na treningu, a dziś się to powtórzyło. Nie wytrzymałem po prostu, bo sytuacja była czysta i troszeczkę za daleko pojechał, a wiedział dokładnie, kto jedzie. Moim zdaniem to bardziej szkoleniowo powinno być traktowane, niż karać mnie, ale okej. Zgodzę się, że nie powinno to się zdarzyć, ale się zdarzyło. I trudno

~ powiedział Grzegorz Walasek dla Canal+ Speedway