Udana prowokacja Cegielskiego. Mogła wyjść grubsza afera

Przestraszył niesłownych prezesów

Poszła akcja, jest natychmiastowa reakcja. Prowokacja się udała. Cegielski, który jest przedstawicielem zawodników nagłośnił sprawę w mediach i to poskutkowało. Prezesi przestraszyli, że może wyjść z tego grubsza afera, a co gorsza w przestrzeni publicznej padną ich nazwiska i smród nadszarpniętego zaufania w środowisku będzie się za nimi ciągnął.

Żużlowa społeczność, wbrew pozorom nie jest aż tak wielka. Wszyscy się znają i często ze sobą rozmawiają. Kto miał wiedzieć jakie ośrodki były na cenzurowanym, na pewno wiedział. W tej sytuacji chodziło o to, żeby ruszyć jeden klocek domina i zmusić niesłownych prezesów do działania.

Jestem przekonany, że to robota zawodników, aby uruchomić Cegielskiego. Oni poprosili Krzyśka, żeby zrobił subtelną wrzutkę w ich imieniu. Niestety w tym przypadku wywijamy mieczem obusiecznym. Żużlowcy sami z ust pary nie puszczą. Boją się konsekwencji. Tego, że jak zawojują z prezesami, to strzelą sobie samobója. Żaden z szefów nie lubi pracowników, którzy mają niewyparzony język i głośno artykułują swoje niezadowolenie. Każdy potem zastanowi się, czy brać do swojego zespołu zawodnika - krzykacza więc i tak źle i tak niedobrze.