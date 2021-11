Uczestnik cyklu Grand Prix zostaje w Toruniu!

Paweł Przedpełski zadebiutował w lidze już w wieku 17 lat, w sezonie 2012. Nie porwał, ale już rok później, ze średnią 1,750 pkt./bieg, był ważnym ogniwem toruńskiej drużyny. W kolejnych sezonach był równie dobry lub nawet lepszy. Szczyt formy wychowanka toruńskiego Apatora przypadł na sezon 2015, gdy ze średnią 2,050 pkt./bieg, Paweł Przedpełski, w wieku 20 lat, był najskuteczniejszym żużlowcem ekstraligowej drużyny.

Kryzys formy przyszedł po zakończeniu okresu juniorskiego. Przedpełski znacznie obniżył loty i jego średnia spadła w okolicę 1,4 pkt./bieg. Wychowanek Apatora uznał, że to dobry moment na spróbowanie czegoś nowego i po siedmiu latach w Toruniu przeniósł się do Częstochowy. Ten ruch nie przyniósł jakiejś znaczącej zwyżki formy, więc po dwóch latach wrócił do Torunia na sezon 2021. Po powrocie, z miejsca stał się liderem drużyny. Ostatecznie sezon zakończył ze średnią 1,909 pkt./bieg, co dało mu trzecie miejsce na liście najskuteczniejszych zawodników Apatora i szesnaste miejsce w gronie wszystkich zawodników PGE Ekstraligi.

Są Sajfutdinow, Holder i Przedpełski - będą Dudek i Lambert

Paweł Przedpełski jest trzecim zawodnikiem, którego eWinner Apator Toruń oficjalnie ogłosił jako żużlowca w kadrze drużyny na sezon 2022. Wcześniej torunianie pochwalili się pozyskaniem Emila Sajfutdinowa z Fogo Unii Leszno i zatrzymaniem Jacka Holdera.

Teraz kibice toruńskiej drużyny czekają jeszcze na ogłoszenie Patryka Dudka, który przeniesie się do eWinner Apatora z Marwis.pl Falubazu Zielona Góra i Roberta Lamberta, który zostanie w Toruniu na kolejny - jak mają nadzieję fani Apatora i talentu Brytyjczyka - udany sezon.

Formację juniorską stworzą Krzysztof Lewandowski, Karol Żupiński i Denis Zieliński. Torunianie liczyli, że uda się wzmocnić drużynę w tym obszarze, bo było pewne, że Bartłomiej Kowalski opuści szeregi Eltrox Włókniarza Częstochowa. Niestety dla nich, Kowalski najpierw skłaniał się ku ofercie Moje Bermudy Stali Gorzów, a ostatecznie przeniósł się do Betard Sparty Wrocław.