Uczeń przerósł mistrza. Wymieni go na młodszy model?

Być może nie byłoby sukcesu Daniela Bewleya w Grand Prix w Cardiff, gdyby nie Tai Wofinden i jego menadżer Jacek Trojanowski. Gdy Bewley trafił do Betard Sparty Wrocław, to Woffinden otoczył go opieką. Teraz uczeń przerósł mistrza, a Trojanowski znalazł się w sytuacji co najmniej niezręcznej, bo już teraz niewiele brakowało, by Bewley wygryzł Woffindena ze Sparty.