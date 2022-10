Uciekli spod topora, ale to i tak może być spadek

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że Wybrzeże czeka istna katastrofa. Z klubu odszedł Rasmus Jensen, a blisko podobnego kroku byli Adrian Gała, Jakub Jamróg i Timo Lahti. Cała czwórka ostatecznie pożegnała się z klubem, ale w ich miejsce udało się pozyskać następców. Niestety dla Wybrzeża, znacznie gorszych sportowo. Częściowo są to ci, których po prostu gdzie indziej nie chciano i dlatego jeszcze byli wolni.

Nicolai Klindt, Michael Jepsen Jensen, Mads Hansen (U-24), Daniel Kaczmarek, Wiktor Trofimow - to najpewniej będą seniorzy Wybrzeża. Tak naprawdę żadnego pewniaka. Klindt wygląda zdecydowanie najlepiej, ale i jemu przytrafiają wpadki. Kaczmarek czy Hansen to już w ogóle wielkie znaki zapytania. Wybrzeże na papierze prezentuje się dość kiepsko.

Szybka kontra. Rosjanie o krok od powrotu. Polskie kluby na to czekały. WIDEO

Szybka kontra. Rosjanie o krok od powrotu. Polskie kluby na to czekały. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Boją się, że to będzie spadek

- Fajnie, że daliśmy radę wyjść z tego w miarę obronną ręką. Ale spójrzmy na ten skład. To w zasadzie najgorszy zestaw nazwisk w lidze. Juniorzy też zapowiadają się niezbyt fajnie. Moim zdaniem będziemy walczyć o utrzymanie z Landshut. Obym się mylił, ale dla mnie to wszystko wygląda po prostu mało optymistycznie - pisze jeden z kibiców Wybrzeża i wtóruje mu wielu innych.

Niektórzy zauważają też plusy. W Gdańsku znów może powstać duńska armia. - Fajnie, że może się powtórzyć historia tercetu Michelsen - Thomsen - Bech. Jedyna różnica to niestety poziom obecnych Duńczyków. Tylko Klindt jest naprawdę solidny. Reszta to wielkie zagadki. Jepsen Jensen powoli straszy już tylko nazwiskiem. Hansen to z kolei wielka zagadka - napisał pan Krystian, inny z fanów drużyny.