Uciekł przed wojną. 16-latek z Ukrainy załatwił gwiazdę

Fogo Unia Leszno pokonała w piątkowym spotkaniu For Nature Solutions Apatora Toruń 49:41. Ten wynik jest zaskakujący, bo leszczynianie wystąpili bez kontuzjowanego Chrisa Holdera. Bohaterem spotkania został zastępujący go Nazar Parnicki, który w trzech biegach zgromadził na swoim koncie 6 punktów.

Parnicki znalazł się w Polsce przez wojnę na Ukrainie spowodowaną rosyjską inwazją. Co prawda żużlowiec Unii planował przyjazd do Polski, ale nie tak szybko, jak to nastąpiło.