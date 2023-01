Cała Polska wstrzymała oddech

- Adrian, to dorosły i bardzo ambitny facet, jeśli odejdzie, to na własnych zasadach. Nie chce, żeby robili to za niego ludzie. Ale rozumiem jeśli, ktoś poddaje pod wątpliwość ryzyko związane z jego powrotem do ścigania. Wypadek był paskudny - mówi nam Jacek Frątczak.

Kanclerz jeszcze niedawno zapewniał, że nie bierze 37-latka pod uwagę przy ustalaniu kadry Polonii na sezon 2023 i jak tylko znajdzie się chętny, puści go wolno, ale im bliżej do początku rozgrywek, tym prezes i jego otoczenie sprawia wrażenie, jakby łamało się, czy nie dać zawodnikowi szans w wiosennych sparingach i dopiero po nich podjąć decyzję o przydatności Miedzińskiego do drużyny.

- To co robisz zależy od ciebie. Ciężko powiedzieć, co siedzi w głowie prezesa, ale Adrian w pełni sił, to wartościowy zawodnik i człowiek. Rozmawiałem niedawno z Miedzińskim i jeśli lekarze uznają, że wszystko jest z nim w porządku i nic nie stanie na przeszkodzie, żeby dopuścić go do startów, to żadna siła go nie powstrzyma, a klub który go weźmie może na tym nawet skorzystać - kończy były menedżer.