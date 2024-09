Uciekł im wielki talent. Cała prawda o głośnym transferze 

Po lipcowym Speedway of Nations w Manchesterze wydawało się, że Bloedorn w końcu zdecyduje się na transfer do elity . Był "czarnym koniem" pierwszej części zawodów, dzięki jego wyśmienitej postawie Niemcy do samego końca byli w grze o medal i w finale sensacyjnie uplasowali się nad reprezentacją Polski . Czwarte miejsce było wielkim osiągnięciem, jednak brąz przegrali tylko o punkt. Musiał być ogromny niedosyt.

Żużel. Transfer. Norick Bloedorn nie chciał do PGE Ekstraligi. Przejdzie do PSŻ Poznań

Klub z Poznania ogłosił właśnie swój hit transferowy, czyli pozyskanie Bartosza Smektały. Prezes Jakub Kozaczyk nie próżnuje, tak naprawdę to dopiero po raz pierwszy w życiu może tak poszaleć na giełdzie. W dwóch ostatnich latach był zmuszony brać tych zawodników, którzy zostali pominięci przez innych działaczy. Smektała będzie gwiazdą zespołu. W przyszłym tygodniu do drużyny dołączy Bloedorn, szykowany na najlepszego zawodnika U24 w lidze. Na razie Niemiec musi odjechać dwa finałowe spotkania w barwach INNPRO ROW-u Rybnik z Abramczyk Polonią Bydgoszcz.



Wielu, widząc jazdę Bloedorna w SoN, zastanawiało się, co w PGE Ekstralidze robią żużlowcy pokroju Kacpra Pludry czy regularnie zawodzącego Wiktora Lamparta. W środowisku mówi się, że Niemiec nadal nie czuje się gotowy na jazdę w najlepszej lidze świata. Większość młodych obcokrajowców w przeciwieństwie do Polaków rozwija swoje kariery w sposób wyważony, robią małe kroki, nie zamierzają na siłę pchać się do elity. Zrobią to dopiero, kiedy będą na to gotowi, a nie, kiedy jedynym argumentem "za" będzie regulamin.