Jeśli istnieje jakikolwiek obywatel Ukrainy, dla którego wybuch wojny z perspektywy czasu okazał się życiową szansą, a nie zrujnowanym życiem, to jest nim 16-letni żużlowiec, Nazar Parnicki. Kiedy w lutym 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę, rodzina Parnickich w pierwszych dniach wojny opuściła swój kraj i trafiła do Polski. Nazar Parnicki na co dzień trenował sport żużlowy w Równem, ale kiedy Rosja najechała na naszych wschodnich sąsiadów, nie było czasu, by myśleć o jakimkolwiek dobytku. Parniccy opuścili Ukrainę bez sprzętu.