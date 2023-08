73 tysiące złotych dostaje Bartosz Zmarzlik za wygraną w Grand Prix. W tym roku jego wpływy z nagród po sześciu turniejach wynoszą 337 tysięcy. Kwota może robić wrażenie na zwykłych śmiertelnikach i … uczestnikach zawodów Iron Mana. Zwycięzca nie dość, że jest pokąsany przez osy, to dopłaca do takiej zabawy 10 tysięcy złotych, bo wpisowe jest większe niż nagroda za wygraną. Jednak przy gwiazdach innych popularnych w Polsce dyscyplin indywidualnych Zmarzlik wygląda, jak ich ubogi krewny. Życia by mu nie starczyło, żeby w Grand Prix zarobić tyle, ile Iga Świątek skasowała za zwycięstwo w ostatnim turnieju Rolanda Garrosa.