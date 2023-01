Ubodzy krewni? Oni stracą na sukcesie Rakowa?

Tytuł Rakowa problemem dla Włókniarza?

Sukces Rakowa może być sporym problemem dla Włókniarza Częstochowa, może zepchnąć żużlową drużynę do drugiego szeregu. Tym bardziej że Włókniarz nie ma w tym sezonie drużyny gwarantującej cokolwiek. To nie jest zespół ani na finał, ani tym bardziej na złoto.

Włókniarz i Raków utworzyły wspólny front w sprawie dotacji

Działacz wykazuje, że od wielu lat Raków i Włókniarz są obok siebie i dobrze im z tym. Mówi, że on sam kibicuje piłkarzom Rakowa, życzy im sukcesów i chwali się, że robił wszystko, by oba kluby dostały dotację z miasta w równej wysokości. I to pomimo tego, że dla Włókniarza 3 miliony, to trochę za mało.