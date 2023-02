U taty zarabia na życie. Potem zagląda śmierci w oczy

Rolnicki: Od czterech lat coś mi się nie klei

Rolnicki był obiecującym juniorem, wielką nadzieją Unii Tarnów. Kiedy w 2018 klub spadał z PGE Ekstraligi, to Rolnicki dostał wiele propozycji z dobrych klubów. Chciał zostać w Ekstralidze, więc związał się z GKM-em Grudziądz. Przez kontuzję stracił jednak szansę błyśnięcia w elicie i w 2020 trafił do drugiej ligi.

Próbuje wskoczyć na właściwe tory i wrócić do dobrego ścigania. Idzie mu to jednak opornie. Stal Rzeszów okazała się złym wyborem, a po powrocie do Unii doznał kontuzji i stracił pół sezonu. Kiedy wrócił do jazdy i chciał się rozkręcić, to liga się skończyła.