Typy na PGE Ekstraligę. Oni pojadą w finale. Faworyci poza podium

Arged Malesa Ostrów na pewno nie spadnie z hukiem

Typowanie wyników PGE Ekstraligj 2022 zaczynamy od spadkowicza. Przed sankcjami nałożonymi na Rosjan stuprocentowym kandydatem do spadku był beniaminek, Arged Malesa Ostrów. Jednak ZOOleszcz GKM Grudziądz, najsłabszy ze stawki pozostałych drużyn, stracił Wadima Tarasienkę to daje Arged Malesie cień nadziei.

Arged Malesa ma dobrych juniorów, seniorzy mogą liczyć na szybkie silniki od Ryszarda Kowalskiego, więc Ostrów tanio skóry nie sprzeda. Dziś powiedzieć, że Agred Malesa na 100 procent spadnie, byłoby przesadą, ale jednak potencjał sportowy ZOOleszcz GKM-u nadal jest większy. Już nie tak bardzo, ale jednak. To będzie walka na noże do samego końca.

Nasz typ: 8. Arged Malesa, 7. ZOOleszcz GKM.

Oni mieli jechać w finale PGE Ekstraligi

Idźmy dalej. Na miejsca sześć, pięć, zakładając, że Rosjanie w tym roku nie wrócą, widzimy Betard Spartę i For Nature Solutions Apator. Jasne, obie te ekipy będą korzystały z przepisu o zastępstwie zawodnika, ale żeby w pełni z tego skorzystać, to trzeba mieć równy, mocny skład. Czy Sparta i Apator taki mają? Śmiemy wątpić.

W Apatorze najpewniejszy wydaje się Patryk Dudek. Jack Holder, jak się uda, to pojedzie, ale już Robert Lambert i Paweł Przedpełski to wielka niewiadoma.

W Sparcie pewniakami wydają się Tai Woffinden i Maciej Janowski. Gleb Czugunow i Daniel Bewley to zagadka.

Z juniorami oba kluby też mają problemy. W Sparcie jest Bartłomiej Kowalski, w Apatorze są trzy ciekawe nazwiska, ale i też Toruń w poprzednich latach dawał dowody na to, że klimat w Apatorze juniorom nie służy. Być może menedżer Robert Sawina odrobinę to zmieni, ale ta odrobina to, może być za mało.

Nasz typ: 6 Apator, 5. Sparta, choć równie dobrze może być na odrwót.

Bellego i zdolni 16-latkowie zrobią różnicę, Unia Leszno skorzysta

Przechodzimy do czołówki, gdzie na miejscach 3-4 mamy Fogo Unię Leszno i Moje Bermudy Stal Gorzów.

Nasz typ: 4. Stal, 3. Unia.

Stal w obecnej formie nie jest nawet mocnym kandydatem do play-off, ale zakładamy, że koledzy Bartosza Zmarzlika wiecznie piachu nie będą jeździć, że jednak się choć trochę podciągną. Stal ma przecież równy, solidny skład. Niewiadomą jest to, jak będzie się prezentował Oskar Paluch, który w czerwcu będzie obchodził 16. urodziny i wtedy też wskoczy do składu. Stal może mieć trudne wejście w sezon, na trenera Stanisława Chomskiego pewnie nie raz spadnie fala krytyki (może nawet pożegna się przed czasem z posadą), ale Stali ze Zmarzlikiem nie można ot tak sobie skreślić.

Brąz dla Fogo Unii. Zakładamy, że jednak David Bellego dysponując silnikami od Ryszarda Kowalskiego, odpali i będzie zdobywał ważne punkty. Unia może też mieć bardzo mocną juniorkę. Damian Ratajczak jest kontuzjowany, ale wróci. Poza tym Hubert Jabłoński i Maksym Borowiak już prezentują się na tyle dobrze, że można im wróżyć szybki, dynamiczny rozwój. Jeśli Bellego z juniorami zrobią wynik ponad plan, to Unię możemy nawet zobaczyć w finale.

Determinacja po stronie Włókniarza Częstochowa, to nasz faworyt

Została nam finałowa para, czyli zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa i Motor Lublin.

Nasz typ: 1. Włókniarz, 2. Motor.

Jeśli Unia miałaby za kogoś wskoczyć, to właśnie za Motor, który mimo utraty Grigorija Łaguty ma ciekawy skład. Motor najmniej ucierpiał na stracie Rosjanina, bo też Łaguta jeździł rok temu w kratkę. Z drugiej strony, w takim składzie, z jedną luką na starcie (jednak pełny skład to wartość dodana), Motor nie ma ani wielkiego pola manewru, a i margines błędu jest praktycznie żaden. Jeśli Motor ominą kontuzje i gwałtowne spadki formy, to wjedzie do finału, ale na złoto może to nie wystarczyć.

Determinacja oraz solidny i pełny skład, to coś, co zdecydowanie wyróżnia Włókniarza. Kacper Woryna i Bartosz Smektała okrzepli, Leon Madsen znowu jest wielki. Pary juniorskiej Jakub Miśkowiak, Mateusz Świdnicki może pozazdrościć Włókniarzowi cała Polska. Jeśli tylko Fredrik Lindgren nie będzie robił takich numerów, jak przed rokiem, to powinno być bardzo dobrze. A determinacja? Dla Włókniarza to ostatni sezon w takim zestawieniu. Młodzieżowcy kończą wiek, kontrakty liderów wygasają. Grzechem byłoby tego nie wykorzystać.

Na teraz Włókniarz mistrz, ale pierwsze kolejki mogą całą tę układankę wywrócić do góry nogami. A już play-off, to czysta loteria. Rok temu Stal przez kontuzje liderów w decydującym momencie straciła finał. Brakło im tygodnia, żeby postawić gwiazdy na nogi. Pech chciał, że w międzyczasie jechali półfinał z Motorem i przegrali.

Eksperci też typują złoto dla Włókniarza

Do naszego zestawu dodajemy jeszcze typy ekspertów. Prawda, że ciekawe?

Jacek Frątczak, były menedżer

1. Włókniarz, 2. Motor, 3. Sparta, 4. Apator, 5. Stal, 6. Unia, 7. Arged Malesa, 8. GKM.

Sławomir Kryjom, menedżer MF Trans Landshut Devils

1. Włókniarz, 2. Unia, 3. Motor, 4. Stal, 5. Apator, 6. Sparta, 7. GKM, 8. Arged Males