Tym zdjęciem wzruszył kibiców. Wielka chwila w życiu Polaka

Adrian Cyfer to bez wątpienia jeden z lepszych wychowanków Stali Gorzów ostatnich kilkunastu lat. Zawodnik miał to szczęście, że na początku poważnej kariery mógł ścigać się u boku Bartosza Zmarzlika, z którym przez wiele sezonów tworzył jedną z topowych juniorskich par w PGE Ekstralidze. Kłopoty zaczęły się właściwie dopiero po ukończeniu wieku młodzieżowca, bowiem jeszcze wtedy nie funkcjonował przepis o obowiązkowym zawodniku U-24, więc Cyfer musiał przenieść się do klubu występującego w niższej klasie rozgrywkowej. Do bram elity niestety nie zapukał do dziś, choć po udanym epizodzie w Opolu, już wiosną tego roku otrzyma szansę w pierwszoligowym PSŻ-cie Poznań.