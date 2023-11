Tym wpisem może im podpaść. Zapomniał o jednej rzeczy

Oskar Hurysz, podobnie jak wielu jego kolegów po fachu, zmienił klub na sezon 2024. Utalentowany młodzieżowiec przenosi się z Gorzowa do Zielonej Góry, a więc do lokalnego rywala byłego już zespołu. We wpisie pożegnalnym żużlowca na Facebooku uwagę przykuwa jedno zdanie. - Nie mówię do widzenia tylko do zobaczenia Stalowa Rodzino – napisał, zapominając chyba, że kibice obu ośrodków nie darzą się sympatią. Co niektórzy na południu województwa lubuskiego mogą mieć mu to za złe.