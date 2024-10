Tym transferem strzelił sobie w kolano. Wizerunkowa porażka

Madsen po ośmiu latach postanowił zmienić otoczenie, mimo wcześniejszego porozumienia z prezesem Włókniarza, Michałem Świącikiem. W Częstochowie wszystko było organizowane pod niego, żył sobie jak pączek w maśle. Przejście byłego wicemistrza świata do NovyHotel Falubazu Zielona Góra uznano za największy hit transferowej giełdy. W nowym klubie zarobi więcej pieniędzy, jednak stracił tych, którzy przez lata go uwielbiali - większość fanów Włókniarza.



Zmienić klub zawsze można, zwłaszcza jeśli jest się obcokrajowcem. Niesmak budzi jednak styl rozstania. Po pierwsze: wcześniej uścisnął sobie dłoń ze Świącikiem, po drugie: zrobił to, gdy z Włókniarza wcześniej odszedł Mikkel Michelsen, a po trzecie: częstochowianie nie mieli już czasu na znalezienie następcy. Aby zachować twarz, musieli przepłacić za Jasona Doyle'a. Forma powracającego po poważnej kontuzji byłego mistrza świata będzie jednak sporą niewiadomą.



