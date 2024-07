Sparta wzięła talent czystej wody

Andersen może być czołowym juniorem ligi

Dla Sparty ten transfer to inwestycja w przyszłość. Kto wie, czy nie zacznie spłacać się już za rok. W środowisku coraz głośniej mówi się o wprowadzeniu juniora zagranicznego do PGE Ekstraligi. Jeśli ten przepis rzeczywiście wejdzie w życie, to wrocławianie będą mieli gotowego kandydata do jazdy w lidze.