Tym razem nie zadowolą się samym finałem. Mają coś do udowodnienia

Oczywiście mamy tu na myśli walkower z sezonu zasadniczego, kiedy to wielkie święto czarnego sportu w Krośnie zamieniło się w skandal i zwycięstwo Stelmet Falubazu bez walki. Kibice z całego kraju długo nie mogli pogodzić się z tą decyzją i niemal każdego dnia Internet zalewała fala coraz nowszych memów przedstawiających słynny śrubokręt wbijany w tor. Cellfast Wilki przyjęły jednak to wszystko na klatę i odpowiedzieli rywalom w najlepszy z możliwych sposobów, bo najpierw w pewnym stylu wjechały do fazy play-off, a teraz są dumnym uczestnikiem finału.

Podopieczni Ireneusza Kwiecińskiego nie schodzą więc poniżej pewnego poziomu, ponieważ identyczny wyczyn udało im się osiągnąć rok temu. Wówczas lepsza okazała się Arged Malesa, która już w pierwszym meczu u siebie rozbiła krośnian 60:30 i w rewanżu pozostała jej tylko kontrola wyniku. Tym razem to Cellfast Wilki zaczną od domowego pojedynku i jeżeli wypracują solidną zaliczkę przed rewanżem, to Stelmet Falubaz znajdzie się w nie lada opałach.

Awizowane składy na mecz Cellfast Wilki Krosno – Stelmet Falubaz Zielona Góra:

Walka do ostatniego wyścigu zapowiada nam się także w najniższej klasie rozgrywkowej. Kolejny raz blisko spełnienia marzeń o awansie jest OK Bedmet Kolejarz, lecz znów może stanąć mu ktoś na przeszkodzie. W tym roku tym kimś ma być SpecHouse PSŻ Poznań, który na papierze wygląda o wiele lepiej. Chociażby Rune Holta jeszcze kilkanaście miesięcy temu należał do ścisłej czołówki eWinner 1. Ligi, a Francisa Gustsa przygarnąłby pewnie niejeden klub z PGE Ekstraligi. Papier jednak nie jeździ co pokazał zresztą sezon zasadniczy i na szczęście w niedzielę wszystko rozstrzygnie się na torze.