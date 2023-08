Pamiętacie filmik, w którym Jarosław Hampel zwija kevlar Platinum Motoru i rzuca go koledze z drużyny Dominikowi Kuberze. Wielu odberało go jak symboliczne pożegnanie Hampela z Motorem. Za rok Kubera już nie będzie mógł jechać jako zawodnik U24, dlatego ma wskoczyć do składu w miejsce Hampela.

Hampel już wie, że nie ma dla niego miejsca

Hampel już usłyszał od prezesa Motoru Jakuba Kępy, że ma wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy, że nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu kadry na sezon 2023. Hampel ma jednak powody, by jeździć najlepiej, jak potrafi.

Ten powód jest oczywisty. Hampel musi poszukać nowego klubu. To nie jest łatwa sytuacja. Dla zawodnika lepiej, jak to kluby się o niego zabijają. Wtedy może liczyć na dobry, milionowy kontrakt. Jak sam szuka, to wtedy jest trochę inaczej, gorzej. Dlatego Hampel w play-olff gra o to, żeby jednak nie jeździć za grosze.

Kiedyś Hampel kasował milion złotych za podpis

Z naszych ustaleń wynika, że taki zawodnik, jak Hampel może liczyć na około 700 tysięcy złotych za podpis i 7 tysięcy za punkt. To dużo jak na 41-latka, choć zdarzały się już sezony, gdzie Hampel kasował milion złotych za podpis. To było jednak w czasach, gdy zdobywał on medale w Grand Prix.

Teraz Hampel jest już poza Grand Prix, ale wciąż chce odgrywać znaczącą rolę w PGE Ekstralidze. Teraz w Motorze, a za rok ... ? Być może w Enea Falubazie Zielona Góra. Tam już kiedyś jeździł, a teraz Piotr Protasiewicz, dyrektor Falubazu, namawia go na powrót. Dla Hampela to nie byłoby złe rozwiązanie. A jeszcze kilka takich spotkań jak to niedzielne na Motoarenie, to wejdzie do nowej drużyny z przytupem.

To w dużej mierze dzięki Hampelowi Motor wygrał 47:43 wyjazdowy mecz w Toruniu. Hampel zdobył 11 punktów z bonusem. Był szybki na starcie, wyprzedzał na trasie. Tylko na koniec przywiózł zero, ale to był efekt tego, że zniecierpliwiony Bartosz Zmarzlik ruszył w pogoń za rywalami, nie zważając na Hampela i potrącił go kiedy przejeżdżał obok niego. To wytrąciło Hampela z rytmu, co nie zmienia faktu, że cały mecz może uznać za udany.

