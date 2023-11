Tym kontraktem igrają z ogniem. Inni mają go na oku

Ebut.pl Stal nie zatrzymuje się po odejściu Bartosza Zmarzlika i chce pokazać całej Polsce, iż istnieje życie nawet bez największego wychowanka w historii klubu. Blisko sensacji podopieczni Stanisława Chomskiego byli już w niedawno zakończonych rozgrywkach. Oskar Fajfer na tyle dobrze wkomponował się do zespołu, że drużyna do ostatniego biegu walczyła o awans do półfinału PGE Ekstraligi. Ba, gdyby nie kontuzja Andersa Thomsena odniesiona w łotewskiej rundzie Grand Prix, to żużlowcy w żółto-niebieskich kevlarach jechaliby o medale.