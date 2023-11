Tylko to może ich zatrzymać. Jak sobie poradzą?

Pierwsza sprawa to odejście Jarosława Hampela. To on był kapitanem Motoru. Od ludzi z kręgów drużyny słyszymy, że był kimś, kto potrafił spajać zespół. Przede wszystkim był bezkonfliktowy, lubiany przez innych żużlowców i bardzo ceniony za lata swojej kariery. Godził się także z rolą zawodnika drugiej linii. Nie było więc żadnych problemów z wybujałym ego.