Tylko punkty się zgadzały. Kuriozalny występ Polaka

Jak ktoś popatrzy na punkty, które zdobył Krzysztof Kasprzak w wyjazdowym meczu Cellfast Wilków Krosno w Gorzowie (33:57), to powie: całkiem niezły występ. Problem w tym, że jak wejdzie się w szczegóły, to trudno o inny komentarz niż taki, że to był kiepski mecz do zapomnienia.