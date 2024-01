Tylko oni mogą zatrzymać Motor Lublin. "Anioł Stróż musi czuwać"

Większość opinii publicznej jest zgodna co do tego, że na Platinum Motor Lublin nie będzie w tym roku mocnych . Już odniesienie ligowego zwycięstwa z Motorem będzie nie lada sukcesem. Zdaniem Jacka Frątczaka jest jednak taka drużyna, która może zatrzymać Motor.

Tylko jedna drużyna jest w stanie to zrobić

- W mojej ocenia Betard Sparta Wrocław jest w stanie to zrobić. Musi jednak współpracować z jeszcze jednym zespołem, z drużyną niebios. Anioł Stróż musi czuwać nad Spartą. Co to znaczy? Ano to, że Sparta musi cało i zdrowo przejechać sezon. Brak kontuzji i trafienie w sprzęt to jest to, czego wrocławianie potrzebują, żeby przeszkodzić Motorowi - przekonuje Frątczak.