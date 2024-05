Tylko on nie boi się Zmarzlika. Znowu głośno o Rosjaninie

Nie ma już śladu po chwilowym kryzysie Bartosza Zmarzlika w Grand Prix. Właśnie odpadł mu jeden z rywali do walki o złoto. Chodzi o Jasona Doyle'a, który z powodu kontuzji nie pojedzie w najbliższym turnieju w Pradze. Wszystko to sprawia, że chwilę Polak może mieć spacerek po mistrzostwo świata. Tymczasem w polskiej lidze szaleje Rosjanin Artiom Laguta. Jest piekielnie szybki, a rywali leje jak chce. Co na to światowe władze? Czy to nowa droga przekonania decydentów do zmiany decyzji?