Tylko kontuzja może mu zabrać tytuł. Polak w drodze po mistrzostwo świata

Sobotnie ściganie w Malili to już szósta runda tegorocznego cyklu Grand Prix. Na półmetku liderem klasyfikacji jest Bartosz Zmarzlik. Polak ma kolosalną jak na tym etapie przewagę nad rywalami. Drugiego Jacka Holdera wyprzedza o 21 punktów.

Zmarzlik dystansuje konkurencję

Może nie wszystkie tegoroczne rundy były w wykonaniu polskiego mistrza idealne. Faktem jednak jest to, że we wszystkich pięciu turniejach zameldował się w wielkim finale. A to niebywały wyczyn. Waga tego dokonania jest tym większa, jeśli dodamy, że trzy zawody padły jego łupem - w Gorican, Teterow i Gorzowie. Blisko sukcesu był też w Warszawie. W pamiętnym finale na PGE Narodowym przegrał jednak nieznacznie z Fredrikiem Lindgrenem i Jackiem Holderem.