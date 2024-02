Tyle zarobi żużlowy mistrz świata. Sponsorzy znów będą musieli ratować sytuację

Zarobki w Grand Prix. Żużlowcy przestali dokładać do interesu

Grand Prix to walka o tytuły, splendor, ale także kasę, jaka jest do podniesienia z toru. Zacznijmy od tego, że od sezonu 2022 zmieniły się stawki, jakie organizator wypłaca zawodnikom za wyniki w pojedynczej rundzie. Zmiana wyszła in plus, bo gaże poszły mocno w górę. Za czasów firmy BSI, która odpowiadała za żużlowe Grand Prix zawodnicy narzekali, że nierzadko muszą dołożyć do interesu.