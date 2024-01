Sprawdzamy, ile zarabiają żużlowi trenerzy pracujący na co dzień w klubach PGE Ekstraligi. Ci z największym nazwiskiem, doświadczeniem i osiągnięciami na koncie mogą liczyć na całkiem niezłą kasę. Najczęściej trener - menedżer (różnie nazywa się jego rola) zarabia od 15 do 25 tysięcy złotych miesięcznie.

Czy to dużo? To wszystko zależy. W Polsce jest wiele profesji, w których ludzie zarabiają znacznie mniej. Z drugiej jednak strony trenerzy mogliby powiedzieć, że ich wynagrodzenie to drobne w porównaniu do zawodników, którzy do osiągnięcia ich poziomy pensji potrzebują ledwie dwóch biegów. Poza wszystkim rola żużlowego trenera jest mocno niewdzięczna. Szczególnie, gdy drużynie nie idzie. Często jednym z pierwszych winowajców jest właśnie szkoleniowiec.

Ktoś mógłby powiedzieć, że w trakcie sezonu trenerzy faktycznie ciężko pracują, ale po rozgrywkach mają wolne. To nie jest do końca prawda, bo z reguły zimą trenerzy są zaangażowani w inne obszary - na przykład koordynowanie treningów i przygotowywanie się do nowego sezonu. To oczywiście nie jest praca tak wymagająca jak w trakcie sezonu, ale przecież oni też potrzebują chwili na złapanie oddechu.

Szybka Kontra. Czy Bartosz Zmarzlik może pokonać Igę Świątek? WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Trenerzy żużlowi daleko za tymi z piłki nożnej

W środowisku żużlowym na najwyższe kontrakty mogą liczyć Piotr Baron, Stanisław Chomski, czy Maciej Kuciapa. Cała trójka to uznane marki. Pierwsi dwaj uchodzą za jednych z najlepszych w swoim fachu. Co ciekawe, ich wynagrodzenia nijak mają się do pensji piłkarskich trenerów. W PKO BP Ekstraklasie takie stawki byłyby nie do zaakceptowania. Najbogatsze kluby potrafią płacić swoim szkoleniowcom ponad 100 tysięcy złotych.

Poza wszystkim o tym, jak bardzo wymagająca jest rola żużlowego trenera świadczy ich liczba na rynku. Do pracy w PGE Ekstralidze przygotowane jest wąskie grono menedżerów. Inni się nie sprawdzają, dlatego ciągle kręcimy się wokół tych samych nazwisk. Nowych na horyzoncie niespecjalnie widać.



Grzegorz Zengota i Piotr Baron / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Stanisław Chomski / Tomasz Jocz / Flipper Jarosław Pabijan