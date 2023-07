Tyle zachodu o nic... Podpisują prekontrakty w swoich klubach

Prekontrakty wprowadzono po to, by zawodnicy przestali potajemnie dogadywać się w innych klubach w trakcie sezonu, w którym mają jeszcze umowę z innym pracodawcą. Miało to zapobiec sytuacjom, w których na początku okresu transferowego zawodnicy teoretycznie są dostępni, a praktycznie nikt już nie jest do wzięcia. Na razie jednak wygląda to tak, że wszyscy zostają w swoich klubach.