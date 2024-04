Tyle wydają żużlowcy w ciągu sezonu! Kwota zwala z nóg

Woźniak i Kubera zatrudnili nowe osoby

- Na pewno wiele się nie zmieniło w moich przygotowaniach. Zawsze starałem się być tak dobrze przygotowany do sezonu, jak to możliwe. Przygotowania między sezonami zawsze się różnią, bo staramy się poprawiać niektóre rzeczy. Nie ma jednak żadnej rewolucji. Największą różnicą jest współpraca z Gregiem Hancockiem - wyznaje Szymon Woźniak.

- Przygotowania fizyczne się nie zmieniły. W poprzednich latach czułem się bardzo dobrze i nie chciałem nic zmieniać. Jeśli chodzi o sprzęt to także dużo się nie zmieniło. Tylko kosmetyczne rzeczy, by tego sprzętu było trochę więcej, by móc dzielić się na bazy, wyjazdy. Nie ma żadnej rewolucji silnikowo. Jak czegoś będzie brakować, to zamówię. Silników mam sporo - mówi Dominik Kubera.