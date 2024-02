Tyle już wygrał, a wciąż jest głodny. Wielkie ambicje polskiego mistrza

Platinum Motor Lublin: Cierniak: Był to jeden z lepszych sezonów w mojej karierze

Polski mistrz w wywiadzie dla ekstraliga.pl cieszył się z wielkich osiągnięć, ale docenił też doświadczenie, które w ostatnich latach zdobył. - Był to zdecydowanie jeden z lepszych sezonów w mojej dotychczasowej karierze . Większość celów, jakie miałem przed jego rozpoczęciem, udało mi się zrealizować, z czego jestem w pełni zadowolony. Myślę, że w pełni wykorzystałem juniorskie lata w swoim wykonaniu. Pomimo licznych sukcesów, uważam, że najważniejsze jest zebrane doświadczenie, które - mam nadzieję - zaprocentuje już na początku zmagań seniorskich - skomentował zawodnik. Wielu żużlowcom przejście do grona seniorów sprawia gigantyczne problemy. Kończą się osiągnięcia, a rozpoczynają się kłopoty i mniejsze zdobycze punktowe . Cierniak został zapytany o receptę, aby ten przeskok nie był aż taki trudny. - Receptę wydaje lekarz, więc jej nie mam (śmiech). Poważnie mówiąc, po prostu taka kolej rzeczy, z której się cieszę. W ogóle nie myślę nad tym, czy będzie ciężko, czy łatwo. Muszę jak najlepiej przygotować się do tego sezonu, zwłaszcza bez narzucanej na siebie presji - stwierdził.

Cierniak marzy o zdetronizowaniu Zmarzlika!

Cierniak, dwukrotny mistrz świata juniorów, chciałby wejść na szczyt również w cyklu Grand Prix. Polak mówi o tym otwarcie. - Jako senior chciałbym jeździć na jak najwyższym możliwym poziomie i być czołowym zawodnikiem lig, w których będę uczestniczył. Cały czas się doskonalić i nigdy nie spoczywać na laurach. A co do wymarzonych osiągnięć, zostanie "dorosłym" mistrzem świata na pewno jest tym, do którego chce najbardziej dążyć - wyznał 22-latek.



Zanim Cierniak spróbuje zdetronizować Bartosza Zmarzlika (Polak zdobył cztery tytuły mistrza świata w ostatnich pięciu sezonach i jest głównym kandydatem do złota w następnych latach) najpierw musi wywalczyć przepustkę do cyklu Grand Prix. - Jest to na pewno mój cel na najbliższe sezony. Nie wiem, kiedy dokładnie będę gotowy. Zrobię wszystko, aby zbierać jak najwięcej doświadczeń ze wszystkich zawodów, w których będę startował. Pomoże mi to stworzyć możliwości do bycia pełnoprawnym zawodnikiem w cyklu - podsumował.