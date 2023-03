Tykająca bomba. GKM wiedział o planach swojego asa

Nicki Pedersen podpisał kontrakt z Peterborough Panthers. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Duńczyk ma już 46 lat i wraca do jazdy po bardzo ciężkiej kontuzji złamanej miednicy.

Pedersen nie zaskoczył GKM

W gruncie rzeczy nie byłoby w tej decyzji nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Nicki to zawodnik, którego w ostatnich latach kontuzje ciężko doświadczały. Więcej startów to zarazem większe ryzyko odniesienia kontuzji. Tym bardziej, że liga angielska jest wyjątkowo specyficzna. Duża ilość meczów, krótkie i ciasne tory, a nierzadko nawierzchnie, które pod względem przygotowania odbiegają standardem od PGE Ekstraligi.

- Nicki informował nas, że będzie chciał startować w trzech klubach - przyznaje na wstępie Marcin Murawski, prezes GKM-u. - Mogę być trochę zmartwiony tym, że w lidze angielskiej są wymagające tory i spora ilość zawodów. Pamiętajmy jednak, że Nicki to mistrz świata. To profesjonalista, który zna siebie i swój organizm - dodaje.

W Grudziądzu nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki za zdrowie swojego asa. Jeśli kontuzje omijałyby Pedersena, to ten ruch z punktu widzenia sportowego faktycznie może wyjść mu na dobre. - On wie, co potrzebuje, aby być w najwyższej formie, a mi nie zostaje nic innego, jak tylko zaufać jego decyzji. Szukam plusów tej decyzji. Na pewno szybciej obędzie się z motocyklem po kontuzji, a liga angielska będzie dobrym przetarciem przed sezonem w PGE Ekstralidze, bo tam rozgrywki ruszają już w marcu - zaznacza Murawski.