Tworzyli sensacyjny duet. Teraz walczą o mistrzostwo

Maciej Kuciapa i Dariusz Śledź przed siedemnastoma laty zszokowali kibiców do reszty. W finale MPPK reprezentowali wszak klub z zaplecza, a mimo to zdołali pokonać znacznie bardziej faworyzowanych rywali. Wraz z nimi na podium stanęli miejscowi reprezentanci Sparty Wrocław (prowadzeni przez świętej pamięci Tomasza Jędrzejaka) oraz Poloniści z Bydgoszczy, wśród których prym wiódł wówczas Piotr Protasiewicz.

Kuciapa i Śledź zszokowali wszystkich

Kuciapa w swoim zawodniczym życiorysie nie ma żadnego sukcesu większego niż pamiętny triumf na Stadionie Olimpijskim. Śledź dekadę wcześniej sięgał co prawda po tytuły drużynowego mistrza kraju z wrocławskim zespołem, zdobył Złoty Kask, a w 1994 był nawet członkiem reprezentacji Polski, która wywalczyła srebro żużlowego mundialu w Brokstedt, ale Złoto MPPK okazało się jego ostatnim sporym osiągnięciem. 2 lata później, na torze w Gnieźnie, doznał poważnej kontuzji kręgosłupa i był zmuszony do zakończenia kariery. Jego doparowy ścigał się dłużej - mogliśmy go oglądać na polskich torach jeszcze w 2018 roku.