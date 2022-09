Tworzą piękną historię. W cztery lata z drugiej ligi do Ekstraligi

O tym, że Cellfast Wilki czeka naprawdę ciężki bój o awans wiedzieliśmy już po pierwszym pojedynku obu zespołów. Stelmet Falubaz po kiepskim początku w Krośnie zdołał wrócić do gry, w efekcie czego do decydującego spotkania u siebie przystępował z dziesięcioma "oczkami" straty, które można było odrobić w mgnieniu oka.

Gospodarze nie mieli jednak drogi usłanej różami. Co prawda Piotr Protasiewicz i spółka ekspresowo wysforowali się na prowadzenie, lecz im dalej w las tym przyjezdni łapali coraz więcej wiatru w żagle. Doprowadziło to do nerwowej końcówki, gdzie zdarzyć mogło się dosłownie wszystko, ponieważ przed biegami nominowanymi mieliśmy remis. Promował on lepszych w rundzie zasadniczej zielonogórzan.