Twierdzą, że w tym pubie wielbią Rosjan. Więcej tam nie pójdą

Piszą do nas kibice z Bydgoszczy, którzy są zniesmaczeni sytuacją w jednym z ich ulubionych lokali do oglądania żużla. Od jakiegoś czasu ich zdaniem jest tam kult rosyjskich żużlowców, zwłaszcza Emila Sajfutdinowa. Kilka dni temu w pubie aż roiło się od osób ubranych w teamową odzież Rosjanina. Świętowano jego powrót do ligi. PZM od jakiegoś czasu myśli o przywróceniu Rosjan z polskim paszportem. Sajfutdinow jest jednym z nich.