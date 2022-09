Tutaj nie ma autostrady do tytułu. Ostatni bieg zadecyduje o złocie?

W sobotę odpoczniemy od ligi, bo w Łodzi spotkają się najlepsi żużlowcy Starego Kontynentu. Po swój pierwszy tytuł w karierze zmierza reprezentant Polski - Janusz Kołodziej. Kapitan Fogo Unii Leszno ma się o co bić, ponieważ poza złotym medalem na szyi zapewni on sobie wówczas kwalifikację do przyszłorocznego cyklu Speedway Grand Prix. Triumf nie będzie jednak wcale taki prosty. Po pierwsze, jesteśmy dopiero na półmetku. Po drugie - po piętach depczą mu uznane nazwiska na czele z Leonem Madsenem czy Mikkelem Michelsenem. Czy nasz Orzeł utrzyma się na czele klasyfikacji generalnej? Przekonacie się od 19:00 włączając TVP Sport.

Ostatni dzień tygodnia rozpoczynającego rok szkolny przyniesie nam końcowe rozstrzygnięcia w półfinałach PGE Ekstraligi oraz eWinner 1. Ligi. O elicie już się rozpisaliśmy, więc czas na jej zaplecze. Stelmet Falubaz musi tylko albo aż obronić dwudziestopunktową zaliczkę z Zielonej Góry, a z kolei Cellfast Wilki marzą o odrobieniu strat z Łodzi i wejściu do finału rozgrywek po raz drugi z rzędu. Do zrobienia? Naszym zdaniem jak najbardziej.

Dominik Kubera odbierze tytuł Zmarzlikowi?

Polscy fani nie mogą doczekać się jednak przede wszystkim poniedziałku, kiedy to o godzinie 19:00 w Rzeszowie odbędzie się trzecia i zarazem ostatnia runda tegorocznych indywidualnych mistrzostw Polski. Wbrew pozorom Bartosz Zmarzlik nie ma łatwej drogi po tytuł, bo wciąż straszy go Dominik Kubera. Ba, zawodnik Motoru zwyciężył w ostatnim turnieju w Krośnie i w generalce ma tyle samo "oczek" co kapitan Moje Bermudy Stali Gorzów. To, że na Podkarpaciu czeka nas wielkie święto mamy jak w banku, ponieważ poza żużlowcami którzy zadbają o odpowiedni poziom sportowy, nie zawodzą również kibice. Bilety sprzedają się bowiem jak ciepłe bułeczki i wiele wskazuje na to, iż pęknie magiczna bariera dziesięciu tysięcy widzów na trybunach.