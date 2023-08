Tutaj nawet wróżka nie pomoże. Tam może zdarzyć się wszystko

- Kluczowe pytanie brzmi - ile punktów zdobędzie Unia Leszno we Wrocławiu? Co i tak samo w sobie nic nam nie powie, bo występ leszczynian będzie można ocenić wyłącznie w kontekście meczów równoległych. Może się okazać, że 38 punktów to bardzo dużo. Albo, że 40 to za mało. Play-off, bloody hell - mówi o szansach drużyny Piotra Barona na awans do półfinałów PGE Ekstraligi Marcin Kuźbicki.