Tu nawet szejk nie pomoże. Polak nie powalczy o mistrzostwo

To już oficjalne. Janusza Kołodzieja zabraknie w Grand Prix 2024. Polak miał jeszcze wczoraj czysto matematyczne szanse. Warunkiem było wygranie cyklu SEC. Żadnych niespodzianek jednak nie było, a nasz reprezentant zakończył Mistrzostwa Europy na trzecim miejscu. Choć zdaniem niektórych to w tym momencie drugi najlepszy polski zawodnik po Bartoszu Zmarzliku, to w przyszłorocznym cyklu Grand Prix go nie zobaczymy.