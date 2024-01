Tu nam Niemcy nie podskoczą. Jesteśmy potęgą, oni ledwo zipią

Fakt istnienia blisko 40 torów żużlowych w Niemczech nie przyczynia się jednak do sprawnej organizacji ligi w tym kraju. Pod wielkim znakiem zapytania stoi rozegranie Bundesligi 2024. Zgłosiły się tylko trzy ekipy. Rozważana jest możliwość organizacji trójmeczów, ale to niezbyt interesujące dla kibiców. Jest zatem realne, że liga nie pojedzie wcale, a kibicom zostaną zawody indywidualne. Plus jest taki, że tych indywidualnych w Niemczech jest mnóstwo. Co weekend praktycznie odbywa się kilka, w różnych miejscach.