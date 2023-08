Trzykrotny mistrz świata powalił kibica. Zapłacił wysoką cenę

Bezpośrednie mecze wyżej wspomnianych ekip to nie tylko wielkie sportowe widowiska, ale i niestety liczne skandale. Ostatni z nich wydarzył się w tegorocznej fazie zasadniczej PGE Ekstraligi i omal nie zakończył się dla ośrodka ze stolicy Dolnego Śląska ogromnym dramatem. Wrocławscy żużlowcy po przegranym spotkaniu na terenie rywala postanowili tradycyjnie podziękować kibicom za doping i w tym celu udali się pod sektor gości, by poprzybijać im piątki oraz zapozować do pamiątkowych zdjęć .

Powalił kibica na ziemię. Dzień później nie było mu już do śmiechu

Dość niespodziewanie przy zawodnikach pojawił się w pewnym momencie fan gospodarzy, który wykorzystał luźne podejście ochrony i zaczął wymachiwać szalikiem Fogo Unii. Nie uszło to uwadze Taia Woffindena. Brytyjczyk trenujący od czasu do czasu MMA postanowił w praktyce wykorzystać umiejętności i powalił delikwenta na ziemię . Trzykrotny mistrz świata początkowo śmiał się z całej sytuacji, jednak mina musiała mu zrzednąć dzień po meczu.

33-latek wraz z drużyną wrócił do Leszna szybciej niż się spodziewał, bo obie drużyny spotkały się w zeszłotygodniowym ćwierćfinale PGE Ekstraligi. Oczywiście miejscowi sympatycy utrudniali mu życie już od prezentacji, witając go buczeniem oraz gwizdami. Brytyjczyka chyba jednak to tylko zmotywowało do znakomitej jazdy, ponieważ zaliczył jeden z najlepszych występów w sezonie i pieniędzmi zarobionymi na torze błyskawicznie spłacił z nawiązką grzywnę za wcześniejsze bezmyślne zachowanie.