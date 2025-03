Trzykrotny mistrz Polski walczy z czasem, może zostać wyrzucony z ligi. To byłby dramat

Lista upadków i odrodzeń Unii Tarnów w ostatnich dwunastu miesiącach nie ma końca. Zaczęło się od zakręcenia kurka z kasą przez Grupę Azoty i walki prezesa Kamila Górala do ostatnich chwil, aby tarnowski dream team w ogóle przystąpił do zmagań w Krajowej Lidze Żużlowej (klub uratowała kroplówka z Województwa Małopolski). Później zawodnicy długo jeździli bez pieniędzy, choć z biegiem czasu na ich konta wpływały nieznaczne sumy. Całość wpłynęła dopiero tuż przed końcem października, kilka tygodni po wywalczeniu awansu.

Żużel. Metalkas 2. Ekstraliga. Unia Tarnów znów walczy z czasem

Zobowiązania wymagane do otrzymania licencji jeszcze w starym roku kalendarzowym udało się spłacić. Prezes zbudował nawet nowy skład, ale Unia potrzebuje jeszcze przynajmniej zawodnika U24 i juniora. Wydawało się, że wszystko zmierza ku lepszemu, aż w końcu gruchnęła informacja o kolejnych kłopotach.



Do końca dnia tarnowianie muszą przedstawić audyt finansowy i pokazać pomysł na spłatę pożyczek udzielonych jej przez sponsorów. Klub ma licencję nadzorowaną, dosłownie w każdym momencie może zostać ona odebrana. Wtedy Metalkas 2. Ekstraliga liczyłaby zaledwie siedem drużyn, co byłoby dramatem wizerunkowym. Nie na to umawiała się telewizja Canal+.



Żużel. Start Gniezno przygotowuje się do sezonu w KLŻ, Wybrzeże Gdańsk także

Ratunek przed kompromitacją? Zaproszenie Ultrapur Startu Gniezno lub Wybrzeża Gdańsk do uzupełnienia stawki. Według regulaminu pierwszeństwo mają gnieźnianie, którzy w poniedziałek po raz pierwszy w 2025 roku wyjechali na gnieźnieński tor. - Nie możemy pozwolić sobie na to, aby teraz siedzieć z założonymi rękoma i czekać na to, co wydarzy się z Unią. Mamy nakreślony plan przygotowań, wdrożyliśmy już go w życie. Jeśli warunki pogodowe nam pozwolą, potrenujemy też we wtorek i w środę - komentuje Radosław Majewski z Ultrapur Startu Gniezno.



- Nie chcę spekulować, co może stać się, jeśli tarnowianie nie wystartują w Metalkas 2. Ekstralidze. Wystarczająco dużo spekulacji było po sezonie 2024. Sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie, można powiedzieć, że z godziny na godzinę. Nie nastawiamy się na awans kosztem Unii. Czekamy na oficjalne komunikaty Speedway Ekstraligi. Póki co nikt z nami na ten temat nie rozmawiał - dodaje dyrektor i rzecznik prasowy klubu.

Podobny komentarz otrzymaliśmy z Wybrzeża Gdańsk. Klubom nie za bardzo się spieszy do zastąpienia Unii. Po pierwsze: mają złożone bardzo mocne zespoły na Krajową Ligę Żużlową, po drugie: rynek jest już przebrany i nie ma wartościowych zawodników do wzięcia, a po trzecie: jeden z tych klubów najprawdopodobniej w październiku 2025 znów będzie na ugim poziomie rozgrywkowym, a gdyby teraz dołączył do Metalkas 2. Ekstraligi, to za kilka miesięcy - po wielce prawdopodobnym spadku - znów budowałby skład na najniższą klasę rozgrywkową. Trzeba patrzeć długofalowo, a nie na to, co jest tu i teraz.

