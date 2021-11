Trzy razy znikali z mapy. Teraz wrócą na dobre?

Raz na wozie, raz pod wozem

Tak jak wspominaliśmy na wstępie, Polonia ma za sobą wiele wzlotów i upadków. Często przymusowa przerwa od czarnego sportu była spowodowana długami, jednak i bywały sytuacje, w których działaczom zwyczajnie brakowało szczęścia. Chociażby w latach dziewięćdziesiątych rozwój klubu zahamował pożar parku maszyn. Sprzęt straciło wówczas większość zawodników, a jak wiadomo w tamtych czasach żużlowcom nie przelewało się tak bardzo jak ma to miejsce obecnie, gdzie już za sam podpis niektórzy dostają setki tysięcy złotych.

Czasu niestety się nie cofnie. Fakty są takie, że pilscy fani od momentu powstania drużyny przez 28 sezonów (głównie w latach 1968-1991) musieli śledzić rozgrywki ligowe słuchając transmisji w radiu lub wygodnie rozsiadając się w swoich kanapach przed telewizorem. Mało który ośrodek w naszym kraju może "pochwalić się" tak dramatycznymi liczbami. Po każdej burzy zazwyczaj wychodziło jednak słońce.

Reklama

Drugi dom Hansa Nielsena

Zdecydowanie największy powrót w historii pilskiego speedway’a miał miejsce w 1992 roku za sprawą między innymi Marka Wieczorka. Działacz w ciągu zaledwie kilku lat wprowadził klub na niespotykany wcześniej poziom, odnosząc nie tylko sukcesy na arenie krajowej, ale i sprowadzając do drużyny legendarnego Hansa Nielsena. Legenda światowego żużla w urokliwym mieście w województwie wielkopolskim znalazła swój drugi dom i ścigała się tam do zakończenia kariery.

Duńczyk przez sześć sezonów startów momentalnie wkupił się w łaski kibiców, najpierw wprowadzając Polonię do najwyższej klasy rozgrywkowej, a następnie zdobywając z nią cztery medale drużynowych mistrzostw Polski. 61-latek tak zakochał się w Pile, że na stadionie przy ulicy Bydgoskiej zorganizował turniej pożegnalny. Niestety wraz z jego odejściem na zasłużoną emeryturę skończyły się złote lata zespołu. Co prawda, do gabloty wpadł jeszcze srebrny medal, lecz pogłębiający się marazm spowodował ostatecznie upadek klubu w 2003 roku i rozpoczęcie wszystkiego od nowa.

O Hansie Nielsenie pamiętają w mieście do dziś. Czterokrotny mistrz świata szczyci się tytułem Honorowego Obywatela Piły. - Nie mieliśmy wątpliwości co do uhonorowania go tym tytułem. Pokazujemy tym dzisiejszym dniem, że staramy się nadawać obywatelstwa osobom, które nie są mieszkańcami Piły. Za to, co zrobiły dla miasta, za to jak wpływają na jego wizerunek. W przyszłości chcemy wykorzystać zapał Hansa do promowania naszego miasta - mówił prezydent Piły, Piotr Głowski, cytowany przez portal prk24.pl.

Pilska kuźnia talentów

Ośrodek z siedzibą na Bydgoskiej może pochwalić się licznym gronem wychowanków, którzy zachwycali kibiców nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Pierwszy na myśl przychodzi oczywiście Jarosław Hampel, czyli swego czasu jeden z najlepszych żużlowców globu. Na koncie 39-latka znajduje się między innymi srebro IMŚ. Ponadto reprezentant Motoru aż sześciokrotnie z naszą kadrą zdobywał drużynowy puchar świata.

Na okazałej liście znajdują się także dobrze znani sympatykom czarnego sportu Rafał Dobrucki (aktualny szkoleniowiec polskiej kadry), Robert Miśkowiak (mistrz świata juniorów 2004), Tomasz Gapiński (za kilka miesięcy powróci do PGE Ekstraligi), Rafał Okoniewski (medalista mistrzostw świata juniorów) czy Mateusz Szczepaniak (obecnie jeden z liderów Cellfast Wilków Krosno). Jak widać w Pile potrafili szkolić i gdyby kilku wyżej wymienionych zawodników ponownie zasiadło na motocyklu, to nawet dziś można byłoby skleić team, który z powodzeniem rywalizowałby w lidze.

Miało być święto całej Piły, wyszedł pogrzeb Polonii

Ostatnie lata pilskiego żużla to niestety pasmo niepowodzeń, głównie tych organizacyjnych. Drużyna przez kłopoty finansowe osiadła ostatecznie na najniższym szczeblu, a impreza która miała być oknem wystawowym okazała się przedwczesnym pogrzebem klubu. Mowa oczywiście o odwołanym Złotym Kasku. Pomimo frekwencyjnego sukcesu, główni bohaterowie dnia postanowili o niewyjeżdżaniu na tor.

- Wielu z nas przyjechało tutaj wiele kilometrów, niestety, tor nie został regulaminowo przygotowany. Nie chodzi tu o nawierzchnię, ale o bandy i krawężniki. To jest bardzo niebezpieczne. My osiągamy spore prędkości w trakcie jazdy. Podjęliśmy wszyscy taką, a nie inną decyzję, przykro nam bardzo z tego powodu - mówił chociażby Piotr Pawlicki przed kamerami Polsatu Sport.

Na tym niestety się nie skończyło. Pod koniec kwietnia sytuacja prawie się powtórzyła. Prawie, ponieważ dopiero w trakcie meczu z PSŻ-em Poznań sędzia zdecydował o jego przerwaniu, a następnie przyznaniu walkowera na korzyść gości.

- Jak można zrobić taki błąd i być bezkarnym? To jest po prostu chwyt poniżej pasa. Przecież to. co się stało z tym torem w trakcie meczu, to efekt działań komisarza, który wbrew sztuce przygotowania pilskiego toru kazał go zbronować. Pan Janiczak to mój kolega, ale na torach to się w ogóle nie zna. Jeszcze raz podkreślam, że komisarzami powinni być ci, którzy znają się na torach i zjedli na tym zęby - grzmiał wtedy Janusz Michaelis w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

Polonia co prawda dokończyła feralny sezon 2019, jednak skład ze spotkania na spotkanie prezentował się coraz gorzej. Kibice przeczuwali najgorsze i summa summarum mieli rację. W listopadzie oficjalnie poinformowano, iż drużyna nie weźmie udziału w lidze.

Czas na nowe rozdanie Polonii Piła

Fani odpoczywali od poważnej rywalizacji niecałe dwa lata. Kilka dni temu nowi ludzie związani z klubem oficjalnie potwierdzili powrót Polonii do rywalizacji o punkty. Prezes stowarzyszenia - Robert Sikorski przedstawił nawet kadrę zespołu. Postanowiono zaufać paru ciekawym żużlowcom. Do Wielkopolski powróci na przykład Tomas Jonasson, czyli stały uczestnik Speedway Grand Prix 2015.

Szweda wspomogą Artur Mroczka, Tomasz Orwat, Lars Skupień, Marcin Jędrzejewski, Max Dilger, Lukas Fienhage i Broc Nicol. Awans to na razie misja tych z gatunku niemożliwych, lecz ekipa może postraszyć teoretycznie lepsze zespoły. Najwierniejsi sympatycy mają nadzieję przede wszystkim na stabilny rozwój krok po kroku, by demony z przeszłości już więcej nie powróciły.

Co ważne, upiększeniu ulegnie także obiekt przy Bydgoskiej. Na jego remont państwo zdecydowało się przeznaczyć aż 16,5 miliona złotych. Wielu fanów z całego kraju ma nadzieję na to, że to dopiero początek nowych, lepszych czasów pilskiego żużla. Nam nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki za powodzenie ambitnych planów.