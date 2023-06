Trzeszczały kości. Lekarze mieli pełne ręce roboty

Brak 24-latka wbrew pozorom nie podciął skrzydła Enea Falubazowi. To właśnie mniej więcej od tego momentu goście zaczęli zbliżać się do Abramczyk Polonii, by wreszcie doprowadzić do remisu oraz nerwowej końcówki. W biegach nominowanych dwukrotnie miał jednak wystąpić joker w talii Krzysztofa Kanclerza, czyli nieomylny Wiktor Przyjemski.