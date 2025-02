Trzęsienie ziemi w polskim klubie i wielki powrót. Prezydent postawił sprawę jasno

Jeszcze kilka tygodni temu nic nie zapowiadało tego ruchu. Miasto przelało 2,2 miliona złotych na konto zadłużonej ebut.pl Stali Gorzów, a prezydent klubu szykował trzy nominacje do rady nadzorczej. Wszystko miało iść według scenariusza, w którym prezydent i miasto mieli występować, jako ci, którzy wyciągnęli pomocną dłoń, uratowali legendę, a teraz mieli jedynie sprawować nadzór.

Ludzie prezydenta Gorzowa mają wejść do zarządu Stali Gorzów

Nagle jednak wszystko zmieniło się o 180 stopni, a trio z miasta (Monika Piaskowska, Patryk Broszko i Jacek Gumowski), zamiast do rady ma wejść do zarządu. To jasny sygnał, że prezydent Jacek Wójcicki bierze odpowiedzialność za Stal.

W takich sytuacjach zwykło się mówić, że chodzi o polityczne profity. Wójcicki nie może już jednak kandydować na urząd prezydenta. Więc to wejście mogłoby być ewentualnie wsparciem dla politycznego otoczenia prezydenta. Dla niego samego mogłoby być jedynie trampoliną w wyborach do sejmu lub senatu, gdyby zdecydował się na kandydowanie.

Znamy nazwiska nowych członków zarządu Stali Gorzów. Będzie wielki powrót

W mieście tłumaczą nam, że prezydent musiał zrobić to, co zrobił i dać swoich ludzi, bo i tak jest już współodpowiedzialny za losy Stali. Ustawienie się na wygodnej pozycji obserwatora i kontrolera, który co rusz dorzuca jakieś pieniądze, nie miało sensu.

A nowe nazwiska na giełdzie już robią zamieszanie. Gumowski przez lata był marketingowcem Stali, gdy ta zdobywała tytuły mistrza Polski. Z kolei mecenas Broszko już jest wymieniany, jako ten, który za chwilę może zastąpić obecnego prezesa Dariusza Wróbla. Na razie Broszko ma być wiceprezesem i dyrektorem odpowiedzialnym za finanse. Reklama

W przeszłości polityka tylko szkodziła Stali Gorzów

To oczywiście przyszłość, bo na razie Wróbel ma wszystkie karty w ręku. Jeśli miasto dołoży trzech członków, to Wróbel z dwójką kolejnych członków z grona sponsorów będzie miał i tak przewagę. Przy równowadze jego głos będzie decydujący.

Prezes Wróbel na razie może jednak spać spokojnie. Już został okrzyknięty cudotwórcą, bo tylko najbardziej zagorzali sympatycy Stali wierzyli w to, że zadłużony klub pojedzie w lidze. Wszystkie wymagalne spłaty są realizowane na bieżąco. Teraz trzeba już tylko przeprowadzić proces sprzedaży akcji. Pojawił się kłopot z byłym wiceprezesem Danielem Miłostanem, ale z tego co wiemy, ma być on jakoś rozwiązany. Miłostan 1,7 miliona złotych pożyczki dla klubu ma zamienić na akcje.

W Gorzowie mają nadzieję, że to mieszanie sportu z polityką nie zaszkodzi. W przypadku Stali źle się to kojarzy. Przez ambicje polityczne poprzednich prezesów Stal płaciła już słone rachunki. To się odbijało także na wynikach.

Prezes Dariusz Wróbel nauczył się walczyć o pieniądze na rolniczych blokadach. Tu w trakcie blokady na granicy z Niemcami. / News Lubuski/East News / East News

Kibice Stali Gorzów. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski