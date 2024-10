Trzęsienie ziemi w polskiej lidze, zaskakujący telefon. Zastąpią tonącą w długach legendę

W poniedziałek prezydent Gorzowa i honorowy prezes zadłużonej na wiele milionów złotych Stali Gorzów pojechali z misją ratunkową do Warszawy. W siedzibie PZM usłyszeli, że jeśli klub do końca miesiąca nie spłaci połowy długów, to nie ma szans na licencję. Chwilę później działacze Fogo Unii Leszno, tegorocznego spadkowicza z Ekstraligi, dostali telefon, że mogą się szykować na starty w elicie w 2025 roku. W centrali mało kto wierzy, że Stal uda się uratować, choć w samym klubie optymizmu nie brakuje.