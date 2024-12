Żużel. Toczy się postępowanie w prokuraturze. Mowa o fikcyjnym zatrudnieniu

- Postępowanie jest w toku. Jak tylko pojawi się coś przełomowego, to z pewnością taki komunikat się pojawi. Na razie trwają czynności, które są normalną procedurą. Zawiadomienie dotyczyło przede wszystkim byłego już dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej, niemniej nie jest wykluczone, że więcej osób może być pociągniętych do odpowiedzialności. To wyjdzie w toku sprawy. Zawiadomienie dotyczy czterech fikcyjnych umów na różnych stanowiskach w zielonogórskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej, bo to on zarządzał spółką. Aktualnie przesłuchiwani są świadkowie - mówi nam prokurator Ewa Antonowicz.